Marmore e Piediluco link: combinazione treno più autobus

Combinazioni viaggio treno più bus con interscambio alla stazione ferroviaria di Terni che «consentono sia ai cittadini umbri che ai visitatori da fuori regione, nuove opzioni di mobilità sostenibile oltre che confortevoli e vantaggiose nei costi». Lo spiega l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche: in arrivo ci sono Marmore Link e Piediluco Link. Coinvolte Trenitalia e Busitalia come già avvenuto per Assisi e zona Trasimeno.

La possibilità

Un modo intelligente – prosegue Melasecche – «per dare valore ulteriore ai nostri servizi di trasporto regionale e locale. Marmore Link è il collegamento dedicato alla Cascata, una delle mete turistiche più conosciute dell’Umbria, spesso utilizzata anche come simbolo della regione: fino a 55 corse al giorno che arrivano a partono a pochi passi dai salti d’acqua. Piediluco Link è invece il collegamento con il lago. Si tratta, nelle giornate di punta, di 48 corse possibili al giorno che arrivano e partono dal lungolago. Il vantaggio principale sta nella facilità di consultare le soluzioni di viaggio su tutti i canali di vendita Trenitalia e nella possibilità di acquistare il biglietto in un’unica soluzione. Ad esempio, sul sito o sull’App Trenitalia o alle emettitrici self service, basta ricercare cascata delle Marmore o lago di Piediluco come località di arrivo o di partenza. Oppure i biglietti possono essere richiesti sia nelle biglietterie Trenitalia che presso i punti vendita autorizzati della Lottomatica, tabaccai, ecc. L’altro vantaggio sta nella facilità d’uso del servizio. Nella stazione di Terni –sono stati collocati dei pannelli di indicazione molto visibili, che indirizzano verso il punto di fermata dei bus. Le fermate, sia a Terni che alla cascata e al lago, sono state personalizzate con una grafica su sfondo rosso che permette di individuarle».

Scontistica

Melasecche sottolinea poi che altri vantaggi «sono dati dal prezzo dell’intero viaggio treno+bus da Roma alla cascata delle Marmore, per un adulto costa 9,05 euro. Da Foligno al Lago di Piediluco costa 8,05 euro Per quanto riguarda la cascata delle Marmore chi arriva in treno può avere anche uno sconto sul biglietto d’ingresso al parco. Infatti, grazie all’accordo siglato tra Trenitalia e il Comune di Terni, si paga il prezzo ridotto (8 euro) anziché il prezzo intero (10 euro). Per ottenere la riduzione è sufficiente mostrare alle casse il biglietto per Terni, Marmore o Cascata delle Marmore, valido per lo stesso giorno di ingresso al parco o per i due giorni precedenti. Della promozione possono beneficiare anche tutti gli abbonati regionali Trenitalia Umbria, con abbonamento in corso di validità, con origine o destinazione una qualunque stazione dell’Umbria. Ci attendiamo un buon riscontro – continua l’assessore – in termini di numeri e di gradimento da parte di coloro che vorranno raggiungere l’Umbria comodamente in treno».