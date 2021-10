Marmore: «Non solo Cascata, anche il centro abitato va salvaguardato»

di Sandro Piccinini

segretario circolo Pd Marmore

Marmore è il paese che dà il nome alla Cascata, non è solo un luogo importante per il turismo e lo sviluppo economico, ma anche un centro abitato che va salvaguardato in tutto ciò che riguarda la qualità della vita, i servizi, la socialità. Come circolo, per questo, intendiamo avanzare alcune proposte su come le varie amministrazioni locali e regionali si dovrebbero impegnare per trovare opportuni canali di finanziamento, per poter avviare un progetto complessivo di risanamento, di rammendo e anche di sviluppo.

I canali ci sono: leggi nazionali, canoni idrici, quota ingressi Cascata, bilancio comunale, provinciale e regionale. Le priorità da affrontare subito sono:

– Il recupero della sala Montesi e un suo riutilizzo, anticipando il previsto finanziamento nel bilancio comunale 2022, anche per vedere quali sono le reali intenzioni del Comune di Terni;

– La realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Velino a ridosso del ponte regolatore, per dare finalmente risposte in termini di sicurezza ai pedoni;

– La manutenzione e il recupero dei marciapiedi, la pulizia delle cunette per renderle calpestabili dove non ci sono marciapiedi, la realizzazione di un muro di contenimento in via Faggetti a ridosso del canale Enel, la manutenzione del ponte sul

canale, e un nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico in tutte le vie;

– L’eccessiva velocità di auto e moto all’interno del centro abitato, da risolvere attraverso la realizzazione da subito di almeno cinque attraversamenti pedonali rialzati, uno in via Faggetti, tre in via Montesi e uno in strada di Mazzevetta e autovelox e telecamere;

– La realizzazione all’interno del borgo di una segnaletica turistica decente e appropriata nei vari innesti con le vie secondarie, la sostituzione di quella piena di ruggine e fatiscente;

– La pulizia e il decoro lungo la strada ex SS79 che da Papigno giunge ai paesi di Marmore e Piediluco con cadenza mensile al fine di eliminare il degrado diffuso e inguardabile che esiste;

– Il posizionamento di un Bancomat o Postamat.

Queste e altre sono le nostre priorità, oltre al progetto complessivo che riguarda anche i Campacci, il Belvedere superiore e la zona degli impianti sportivi, su cui torneremo presto. Restiamo naturalmente a disposizione per idee e suggerimenti da tutti per il circolo Pd di Marmore.