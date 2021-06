Marmore, sicurezza pedoni: scatta petizione dei cittadini

La realizzazione di una passerella pedonale all’altezza del ponte regolatore sul fiume Velino, a Marmore, per questioni di sicurezza. Sono oltre 150 le firme raccolte per la petizione urgente rivolta alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, al numero uno della Provincia Giampiero Lattanzi ed al sindaco Leonardo Latini.

Viabilità e velocità

I cittadini di Marmore evidenziano che Marmore «necessità sempre di più di interventi di rammendo e riqualificazione, anche attraverso piccole infrastrutture o di arredo urbano, in grado di dare risposte anche in termini di sicurezza alla nostra comunità. L’eliminazione del traffico pesante, dovuto all’apertura della superstrada Terni-Rieti, ha sicuramente migliorato la qualità della vita a Marmore, anche se occorrono altri interventi sulla viabilità anche per verificare il rispetto dei limiti di velocità da parte di alcuni automobilisti e motociclisti che impegnano le vie del borgo ad elevate velocità». In merito a tale argomento viene sottolineato che «recentemente è avvenuto un incidente automobilistico sul ponte regolatore situato al di sopra del fiume Velino». Con due feriti.

La richiesta

Si arriva all’input: «Ciò, a nostro avviso, pone ulteriormente in maniera evidente la necessità di realizzare in tempi brevi una passerella pedonale nuova sul fiume a ridosso del ponte. Questa piccola infrastruttura – scrivono i residenti – da realizzare anche mediante il ricorso ai canoni idrici o a sponsor, consentirebbe di mettere in sicurezza i numerosi pedoni che si recano al parco ‘Campacci-Liberati’, al nuovo percorso pedonale sito nella zona del campo sportivo comunale ‘Di Loreto’ e lungo il canale, nonché alle 20 famiglie che accompagnano gli alunni alla scuola dell’infanzia ‘La cascata dei colori’». I cittadini concludendo chiedono che siano attivate tutte le procedure, sia di tipo progettuale che autorizzativo, per realizzare questa piccola infrastruttura che, per la nostra comunità, significherebbe molto in termini di sicurezza».