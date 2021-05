Terni, auto contro il ponte a Marmore: coinvolti tre giovani

Serio incidente stradale nella serata di venerdì, lungo la strada statale 79 all’altezza di Marmore (Terni), nei pressi del bivio per il parco dei Campacci. Un’autovettura Polo Volkswagen con a bordo tre giovani, forse di ritorno da una serata a Piediluco, è finita contro il muro del ponte regolatore sul fiume Velino, in direzione Terni. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, con la complicità del fondo stradale bagnato, e l’impatto è stato particolarmente violento: l’auto è andata distrutta nella parte anteriore ed uno dei tre giovani è rimasto ferito. Soccorso, è stato condotto in ospedale dagli operatori del 118 per le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia Locale – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – per la gestione della viabilità e i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

Articolo in aggiornamento