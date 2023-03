Marmore-Piediluco, strada chiusa: «A breve concluderemo le verifiche»

«Stiamo proseguendo con le verifiche sul costone sovrastante la strada provinciale 79 Ternana nella zona di Mazzelvetta (Marmore). L’obiettivo è terminare a breve i sondaggi e mettere in sicurezza la parti che risulteranno più a rischio. Entro la prossima settimana prenderemo le misure che risulteranno necessarie». A dirlo sono la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, e il consigliere delegato alla viabilità, Sergio Armillei, in merito al masso caduto lo scorso 21 marzo e che ha portato alla chiusura della strada per motivi precauzionali.

