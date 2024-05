Marsciano: 19enne finisce nella scarpata con l’auto. In ospedale

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di mercoledì, poco prima delle ore 17, lungo la strada provinciale 376 a Marsciano (Perugia). Un 19enne di Spoleto ha perso il controllo della propria autovettura, finendo nella scarpata sottostante la carreggiata. Il ragazzo è stato soccorso dagli operatori del 118 dell’ospedale della Media Valle del Tevere e quindi dall’elisoccorso Nibbio che lo ha condotto all’ospedale di Perugia in ‘codice giallo’. Sul posto anche i vigili del fuoco per supportare le operazioni e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

