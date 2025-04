Tragica scoperta nella giornata di domenica in un appartamento di Schiavo, frazione di Marsciano, dove il corpo senza vita di un pensionato 60enne è stato trovato nel proprio letto dall’anziana madre. Il sospetto dei carabinieri dell’Arma, che indagano sul fatto, è che l’uomo sia stato stroncato da un malore provocato dall’assunzione di droga, probabilmente cocaina. A riportare la notizia è il Tgr Umbria in un servizio di Massimo Solani.

La morte risalirebbe a domenica pomeriggio, visto che l’uomo, che viveva da solo, aveva avuto contatti con alcuni conoscenti nelle ore precedenti. L’allarme è scattato dopo che il 60enne – che sarebbe conosciuto come assuntori di stupefacenti – non si è presentato ad un appuntamento. Modica la quantità di stupefacente trovata sul posto dai militari di Marsciano, che stanno svolgendo gli accertamenti coordinati dal sostituto procuratore di Spoleto Federica Filippi anche per risalire a chi avrebbe ceduto al 60enne la sostanza.

Il magistrato ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti con l’ipotesi di reato di morte in conseguenza di altro reato. Il corpo del pensionato si trova ora all’ospedale di Perugia, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia, affidata al medico legale Sergio Scalise Pantuso, per eventualmente confermare l’ipotesi dell’overdose.