Marsciano, furto anche al bar di Papiano

Poche decine di euro, qualche bottiglia di alcolici e pesanti danni agli infissi. Solto copione per un furto notturno al bar di Papiano, territorio comunale di Marsciano, avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì.

Furti anche nelle case

L’escalation di fatti simili si avverte ormai da due mesi e più di una volta è stata denunciata pubblicamente, oltre che alla locale stazione dei carabinieri. Furti nei negozi, furti nelle case, soprattutto quelle di campagna, ma anche furti nelle macchine, come quelli denunciati dai genitori – decine – dei bambini che nei giorni scorsi si sono ritrovati la macchina aperta dopo aver recuperato i figli a scuola.

I cittadini chiedono maggiore presenza

Oltre che a Papiano, episodi anche a Schiavo, San Biagio della Valle e Badiola. Le incursioni in appartamento più vicine nel tempo in via Carlo Poerio e in via Dei Mille. Il Corriere dell’Umbria ha raccolto numerose denunce da parte dei cittadini, che chiedono maggiore presenza dei militari e, magari, anche un posto fisso più vicino, visto che i mezzi, quando vengono chiamati, devono arrivare da Todi.

Negli ultimi tempi denunciati anche diversi furti nelle auto