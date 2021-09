Martedì nero sulle strade del Trasimeno: due anziani travolti e uccisi

Un martedì nero sulle strade del Trasimeno: due anziani – una donna perugina di 81 anni a Magione e un 82enne a Passignano sul Trasimeno – travolti e uccisi da altrettante auto. La prima – investita nella frazione di Villa da una Fiat Panda condotta da un giovane – è morta il giorno stesso, nonostante i soccorsi, per le gravi ferite riportate. Il secondo, invece (F.G. le sue iniziali, residente a Passignano), è venuto a mancare mercoledì all’ospedale di Perugia dove era stato ricoverato in terapia intensiva con riserva di prognosi. Sui due gravi incidenti sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Condividi questo articolo su