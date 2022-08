Marzocca ‘a tutto Ariel’ il 16 agosto a Torgiano

di Simona Panzolini

Va in scena a Torgiano il 16 agosto, alle ore 21.30 sul palco di piazza Baglioni, lo spettacolo esilarante di Marco Marzocca: ‘Tutto Ariel, ciao Signò’. L’attore comico, portato alla ribalta dalla serie tv ‘Distretto di polizia’ e poi consacrato da Zelig nelle vesti di ‘Ariel’, il domestico più celebre d’Italia, firma questo nuovo show insieme all’attore e compagno di scena Stefano Sarcinelli. Lo spettacolo è un’antologia di tutti i più divertenti sketch che hanno reso famoso il simpatico e pasticcione ‘Ariel’, sempre alle prese con il suo ‘Signò’ (il bravissimo Stefano Sarcinelli). Un personaggio comico amatissimo da tutte le generazioni, che è diventato nel tempo una vera propria maschera. ‘Ciao signò’, ‘ci vediamo giovidì signò’, ‘s’è svampato!’: da veri e propri tormentoni sono entrati oggi nel lessico comune. L’evento rientra nel festival dei Borghi più belli dell’Umbria e in attesa dello spettacolo – ad ingresso libero – sono previste visite gratuite nel borgo di Torgiano per scoprire le mostre dei vinarelli, il Museo di arte ceramica contemporanea e la mostra di Joaquín Roca Rey a palazzo Graziani Baglioni.