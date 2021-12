Massa Martana, l’ex parroco si sposa con la sua Laura

Era l’11 aprile quando il vescovo diocesano Gualtieri Sigismondi annunciò tra lo stupore di tutti la sospensione di don Riccardo Ceccobelli dal servizio sacerdotale per la scelta di vita di quest’ultimo, vale a dire la dimissione dallo stato clericale per via dell’innamoramento nei confronti di Laura. A distanza di mesi l’ex parroco di Massa Martana si sposa, come riporta Il Messaggero in un articolo a firma Riccardo Foglietti.

Nozze in arrivo

Don Riccardo, 42 anni, aveva deciso di mollare tutto per vivere l’amore per una giovane catechista, Laura Bagli. L’ex parroco è tornato allo stato laicale ed è pronto a sposarla: pubblicato sul sito del Comune di Massa Martana l’atto relativo al loro matrimonio. «Amo e rispetto la Chiesa. Non posso non continuare ad essere coerente, trasparente e corretto con essa come finora sono sempre stato. Il mio cuore è innamorato seppure non abbia mai avuto modo di trasgredire le promesse che ho fatto; voglio provare a vivere quest’amore senza sublimarlo, senza allontanarlo», aveva annunciato ai fedeli nel dare la notizia del suo congedo.