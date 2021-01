Massa Martana, ore di paura per un’anziana: ritrovata

Ore di paura, a Massa Martana (Perugia), per Maria Loreta Testoni, un’anziana del posto che dalla notte fra sabato e domenica aveva fatto perdere le proprie tracce, lasciando la propria abituazione situata nei pressi delle scuole medie. Le ricerche sono scattate e hanno visto in campo vigili del fuoco, carabinieri e volontari, con la richiesta – via social – a tutti coloro che potevano dare una mano, di unirsi nell’attività. La bella notizia, il ritrovamento della signora in discrete condizioni di salute, è arrivata poco prima delle ore 14 e a darla è stato il Comune di Massa Martana: «Annunciamo con gioia che la signora è stata ritrovata. Ringraziamo quanti si sono già attivati per prestare la propria collaborazione».

Condividi questo articolo su