Massa Martana, tamponi a tappeto in Comune

Tamponi non solo a familiari e congiunti, ma – nella giornata di mercoledì – anche a tutti i colleghi e agli amministratori: screening a tappeto a Massa Martana dopo che un dipendente comunale è risulato positivo al coronavirus. Il lavoratore – precisa il Comune – era stato sottoposto a tampone, come previsto dalla prassi, per una preospedalizzazione relativa a un intervento programmato da tempo.

Anche i cittadini chiamati a fare i test

Rimangono intanto chiusi gli uffici e, data la situazione, la consegna delle mascherine a tutta la cittadinanza è stata interrotta. Resta pertanto ‘scoperta’ tutta la zona di Massa Martana paese e dintorni. Il Comune ricorda inoltre di essere stato selezionato come comune campione per l’effettuazione di tamponi ed esami sierologici: gli esami verranno svolti venerdì presso piazza del Volontariato. La cittadinanza contattata viene invitata a rispondere positivamente alla chiamata, in quanto la campionatura riveste un ruolo importante nella ricerca al contrasto al Covid-19.