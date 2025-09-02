Ritorno sul tatami dal 1° settembre per i judoka dello Sporting Club San Valentino di Terni. Un’attivià che – spiega una nota del centro sportivo di via Turati – è praticabile dai 4 anni in poi e può contare, presso lo Sporting Club, su uno staff tecnico Fijlkam «qualificato ed esperto».

Staff che da quest’anno può contare anche sulla 30enne Anastasia Pastorino, di Caserta: «Tecnico e atleta, recente campionessa europea master con tanta esperienza di gare. Resta al suo fondamentale ruolo – prosegue la nota – Alberto Massarelli, punto di riferimento per gli agonisti, idolo dei più piccoli e capace di coniugare bravura, empatia e organizzazione. Alla guida dello staff tecnico Alessandro Cervelli che assume il ruolo promettendo impegno e professionalità».