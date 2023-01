MasterChef fra sapori unici e il fascino della Cascata: vince Terni

di G.R.

Una bella vetrina per Terni e l’Umbria più in generale. Giovedì 19 gennaio è andata in onda su Sky Uno (Canale 108) in prima visione la puntata di MasterChef Italia ambientata nella nostra regione. Quattro i piatti tipici della cucina ternana nella prova in esterna accanto alle Cascate delle Marmore. A vincere è stata la squadra rossa che ha convinto tutti con il pampepato.

La prova in esterna

Il vantaggio lo aveva Bubu, capitano della squadra blu, che ha scelto Silvia (ha svelato di avere parenti di Norcia) come leader del team rosso. Un’ora e quarantacinque minuti di tempo per preparare tre portate: la prima e la terza erano rispettivamente le ciriole alla ternana e il pampepato rigorosamente IGP per entrambi i gruppi. Per la seconda, i blu dovevano cucinare il pesce del lago di Piediluco, i rossi il cinghiale alla cacciatora. Diversi i consigli dati da alcuni dei 35 esperti – tra cui il presidente della fondazione Carit Luigi Carlini e la signora Rosita -, dalla sezione squadrata delle ciriole, a cui il prezzemolo va aggiunto solo alla fine, alla forma rotonda a cupola del pampepato, passando per la trota sfilettata e accompagnata da una leggera purea di patate. Le due squadre si sono messe alla prova in una splendida cornice, dovendo anche superare diverse difficoltà e momenti di tensione. Il giudizio alla fine ha visto vincere i blu per il primo grazie a consistenza, cottura e gusto; parità sul secondo tra la delicatezza del pesce di lago e il gusto della carne; infine plebiscito per la squadra rossa con il pampepato. I rossi si sono imposti per 21 a 14 ma a vincere è stata Terni con le sue bellezze e le specialità.

Il resto della puntata

Il tema della puntata registrata a giugno è quella del confort food. La mistery box iniziale prevedeva diverse composte da utilizzare combinate tra loro. Ha vinto Olivier che poi nell’invention test ha potuto ricevere i consigli di Jacopo Mercuro per i suoi celebri supplì al telefono della tradizione romana: «Non è un piatto ma un fritto. La mantecatura va fatta all’interno. Occhio alla pastella di acqua e farina, se con l’uovo diventa troppo densa sembra quasi uno strato di pane». Dai tre chef Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è stato reputato il migliore Bubu che è stato quindi il capitano nella prova in esterno nel ternano. I blu, avendo perso, si sono sottoposti al pressure test dovendo preparare un brodo. Eliminata Ivana.