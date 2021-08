Materiale esplodente venduto online: denunciato un 50enne

Un 50enne residente in provincia di Perugia, con precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero per ‘fabbricazione e commercio illegale di materiale esplodente’. L’attività fa seguito all’indagine condotta dalla polizia postale di Roma e Perugia, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Assisi.

Un pericolo

Il 50enne, titolare di un account dedicato alla vendita online del materiale pericoloso, custodiva in casa – senza la necessaria cura e quindi mettendo a rischio gli altri – i fuochi di artificio pronti per essere piazzati a qualche acquirente. L’analisi del telefono dell’uomo ha fatto anche emergere che l’account per le vendite online era ancora attivo e pronto per la promozione e la vendita di tali prodotti anche in periodi ‘lontani’ dal capodanno. In totale sono stati sequestrati diversi chili di materiale esplodente, affidato in custodia ad una ditta specializzata e autorizzata.