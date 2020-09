Mattatoio di Terni: «Sforzo comune per mantenerlo»

Rimozione e smaltimento delle lastre di eternit al mattatoio comunale di Terni, ci siamo. Dopo la consegna dell’area arriva il via libera alla società – in subappalto – S.i.e.m. srl di Narni per procedere: step necessario per procedere con la demolizione. Resta nel contempo il nodo della nuova struttura da realizzare in strada di Tavernolo con la presa di posizione del commissario della Lega di Terni, Barbara Saltamartini.

LA CONSEGNA DELL’AREA: STOP AL SERVIZIO DI MACELLAZIONE

«Serve sforzo comune»

Una sorta di appello per trovare una soluzione all’impasse attuale: «Questa città non può non avere il suo mattatoio. Serve uno sforzo comune in questa direzione a tutela di un servizio utile per molti operatori e anche per la città. Mi auguro che le realtà imprenditoriali, cosi come le associazioni di categoria coinvolte, possano individuare di concerto con l’amministrazione comunale, il percorso migliore per evitare che Terni perda un pezzo importante di una filiera produttiva dell’agroalimentare, in particolare quella della macellazione che può contribuire a rilanciare questa città è a favorire percorsi di nuova occupazione. Oggi più che mai, nell’opera importante di rinascita di Terni messa in campo dalla giunta Latini, non dobbiamo perdere l’occasione di promuovere – conclude – ogni utile iniziativa che possa contribuire a ridare a questo territorio opportunità che la sinistra gli ha negato. Sono sicura, anche supportata dall’azione dei nostri consiglieri comunali, che l’obiettivo è a portata di mano. Non lasciamocelo sfuggire. La Lega ritiene fondamentale che Terni continui ad avere un proprio mattatoio e ci auguriamo che in un reciproco confronto tra Comune e realtà imprenditoriali del settore, si possa individuare la soluzione migliore a tutela di un servizio importante su un territorio come questo».