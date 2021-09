Maurizi si ‘congeda’ da Amelia: «Popolazione eccezionale e carabinieri bravissimi»

«Sono stato onorato e felice di aver comandato la Compagnia carabinieri di Amelia. Ho trovato una popolazione eccezionale e dei carabinieri veramente bravissimi. Una bellissima esperienza che porterò nel cuore. In questi quattro anni abbiamo fatto tanto e diverse belle operazioni. Sono davvero molto soddisfatto». E’ un saluto semplice e sincero quello che il capitano Raffaele Maurizi rivolge a tutti coloro che hanno condiviso un po’ del suo percorso in terra umbra. Da venerdì l’ufficiale 34enne di Fabrica di Roma (Viterbo) – che ad Amelia si è fatto apprezzare anche per qualità umane che parlano di rispetto, equilibrio ed educazione – andrà a comandante la seconda Compagnia del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia. Laureato in giurisprudenza, Raffaele Maurizi si è arruolato nel 2007 e ha frequentato il 189° corso dell’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma. Dal 2012 al 2014 ha svolto l’incarico di comandante di plotone presso l’allora 10° Battaglione carabinieri Campania. Ha poi ricoperto l’incarico di comandante di plotone e, successivamente, di comandante dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori Sardegna di Abbasanta (Oristano). Poi l’esperienza Amerina ed ora quella Friulana, nella continuità del proprio impegno.

