Max Ionata e il suo jazz poco ‘accademico’ che attraversa il mondo

di Danilo Bazzucchi

Nato ad Atessa (Chieti), Max Ionata è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea. Ha bruciato le tappe di una carriera vertiginosa conquistando in pochi anni l’approvazione di critica e pubblico, riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all’estero. Ha condiviso il palco con artisti del calibro di Robin Eubanks, Reuben Roger, Clarence Penn, Lenny White, Billy Hart, Alvin Queen, e Joe Locke. Ai concerti fatti con Dino Piana, Roberto Gatto, Dado Moroni, Stefano di Battista, Giovanni Tommaso, Flavio Boltro, Furio Di Castro, Fabrizio Bosso si associano quelli fatti con Gegè Telesforo, Mario Biondi, Ornella Vanoni, Vinicio Capossella, Renzo Arbore, Sergio Cammariere. La sua musica ha superato i confini dell’Europa, fino ad arrivare in Giappone, grazie anche ad alcuni suoi album fortunati e il paese del Sol Levante ormai è diventato una meta fissa delle tue tournèe internazionali.

Partiamo dall’inizio, tu sei nato ad Atessa, a 10/11 anni ti sei avvicinato alla musica: cos’è che ti ha spinto a questa scelta e non magari al calcio che è il sogno più frequente dei ragazzi di quella età?

«Per la verità con il calcio ci avevo anche provato, ma in realtà ero proprio una schiappa, diciamo che con la musica mi è andata meglio, mi è venuto più facile e quindi ho sicuramente sposato quello che in quel momento mi veniva più semplice. In casa ho sempre avuto una tastierina che mio padre mi comprò quando ero bambino e già da lì iniziavo a suonare le mie cose ad orecchio, si capiva che avevo la propensione per la musica e da lì è iniziato un po’ tutto».

Dalla musica diciamo tradizionale sei passato al jazz, qual è stata la molla?

«In realtà per lo strumento che suono è un po’ un passaggio quasi obbligato, perché le migliori cose sul sassofono sono sempre più o meno orientate verso il mondo jazzistico e questo è un lato creativo- La prima cosa che mi affascinò furono i dischi di Michael Brecker, Bob Mintzer, Yellowjackets, questi progetti tendenti alla fusion che all’epoca, parliamo degli anni ottanta, erano i gruppi più blasonati, anche a Perugia ad Umbria Jazz c’erano questi gruppi più fusion che jazz tradizionale. Questo genere così mi appassionò subito ed iniziai ad ascoltarlo, lo sonicchiavo con degli amici in un garage tutti i pomeriggi dopo la scuola, cercavamo di scimmiottare questi grandi musicisti, ma senza sapere proprio dove mettere le mani, perché nessuno di noi era un musicista professionista e non avevamo studi approfonditi della musica. Più volte avevo fatto domanda per entrare in conservatorio, ma era un’Italia apparentemente diversa da quella di oggi e occorreva ancora la raccomandazione per entrare: nonostante avessi l’orecchio assoluto, la propensione per la musica e le prove di esame fatte per entrare fossero sicuramente di livello, la mia passione per musica moderna portò l’insegnante a valutare la mia prova sempre scadente, addirittura consigliò a mio padre di convincermi a lasciar perdere la musica. Questa cosa mi portò a far odiare l’ambiente accademico e chiaramente in tutta la mia crescita c’era sempre questo spauracchio dietro di me che incombeva. Secondo la mia forma mentis prendere un diploma per me sarebbe stato impossibile e quindi ho sempre suonato musica moderna, quella che ho amato, studiando un po’ da solo e con i dischi. Naturalmente con il tempo ho chiesto aiuto ai musicisti con cui ho suonato, che mi hanno insegnato tutto ciò che è armonia, anche per poter andre oltre l’istinto».

Mi sono sempre chiesto cosa deve fare un musicista per tenersi ‘in forma’: per quanto riguarda il tuo lavoro, studierai e suonerai ogni giorno per tenerti in allenamento. Ma per quanto riguarda il fisico (nel tuo caso ci vuole molto fiato) fai allenamenti normali, particolari, oppure non fai niente?

«Mangio bene, cerco di mangiare bene. Allenamenti fisici particolari ne ho fatti in passato per una dieta, ma per altri motivi che erano prettamente estetici e salutari e devo dire che in quel periodo ho perso parecchio peso, da 103 chili sono sceso a 78, la fisicità era cambiata completamente e c’erano anche delle differenze nel suono che, al tempo, mi avevano mandato in ‘crisi’. Adesso che sono aumentato di nuovo, intorno ai 90 chili, ho ritrovato il suono giusto, diciamo che ho trovato il giusto equilibrio. Questa è una cosa che spesso sottolineano i cantanti: quando aumentano o calano di peso cambia anche la voce».

Tra i concerti in giro per l’Italia e non solo, lo studio e l’allenamento, riesci ad avere anche un po’ di vita familiare? Se sì, come?

«Ma innanzitutto io non ho figli, ho una moglie che adoro e che mi adora quindi riusciamo a trovare il tempo per stare insieme più possibile, perché viviamo praticamente in simbiosi. Il fatto di non avere figli mi aiuta a restare concentrato nel lavoro quando sono a casa, certo è che devi avere una compagna che ami quello che tu fai, perché altrimenti è difficilissimo stare insieme. Vedo colleghi, anche di successo, con le proprie storie che finiscono perché uno di loro non accetta questo tipo di vita. Noi amiamo la musica e in un certo senso pensiamo solo a quello, perché è quello l’obiettivo principale. Può succedere che io e mia moglie mangiamo la pizza il lunedì sera e magari andiamo al mare il martedì, ma in fondo è anche una cosa meravigliosa perché almeno siamo da soli ed è bellissimo perché la spiaggia è praticamente vuota».

Guardando la tua biografia, hai all’attivo tanti dischi, tantissime collaborazioni con artisti molto prestigiosi ed hai suonato, oltre che in Italia, in tanti paesi del mondo. Puoi farci, anche se sei ancora giovane, un primo bilancio della tua carriera?

«Se guardo indietro, ho suonato talmente tanto, con tanti artisti e in tante parti del mondo, America, Giappone per non parlare dell’Europa, che già questo dovrebbe appagarmi per la soddisfazione di esserci riuscito. Però si ha sempre questa sensazione di non essere arrivati, di avere sempre davanti il prossimo traguardo, perché se avessi la sensazione di essere arrivato perché magari reputo di avere fatto più di tanti altri, allora non avrebbe più senso nemmeno studiare tutti i giorni e cercare di migliorarmi, perché c’è sempre la possibilità di fare meglio, sia nel lavoro che nella vita».

Sempre riguardo alle innumerevoli collaborazioni che hai fatto con tanti tuoi colleghi, immagino che dirai che ti sei trovato bene con tutti. Ci dici qualche nome in particolare con cui ti sei trovato bene veramente e magari sei anche amico?

«Io sono amico con tutti e mi sono trovato bene con tutti, ma le esperienze più belle le ho avute con i batteristi, ho avuto la fortuna di suonar con i grandi nomi dei batteristi mondiali a partire da Alvin Queen, Lenny White, Billy Hart. Tutti giganti della batteria con i quali ho fatto diversi concerti ed ho notato che nel jazz probabilmente il motore principale dell’orchestra, piccola o grande che sia, è la batteria. Mi ricordo in uno dei tanti tour fatti con Alvin Queen, suonavamo il repertorio delle musiche originali di John Coltrane c’era lui alla batteria, Dado Moroni al piano e Marco Panascia al contrabbasso abbiamo suonato a Parigi, alla radio svizzera a Losanna e mi ricordo che potevi anche non suonare bene ma in ogni caso funzionava uguale, la musica veniva fuori da sola perché c’era un motore dietro che riusciva a incollare tutti in maniera sapiente e tutto funziona in maniera più semplice. Di quel tour mi è rimasto un bellissimo ricordo. Così come quando ho suonato con Billy Hart, eravamo un trio con Dario Deidda in un festival qui in Italia, lui non ci conosceva, veniva dall’America, ed era molto diffidente. La band era stata messa insieme dall’organizzatore del festival e quasi non voleva suonare con noi, poi ci disse va bene ci vediamo al sound check e poi vediamo. Prima di iniziare le prove ci chiese: che cosa suoniamo? Noi gli proponemmo dei brani e lui, mentre montava la batteria, ci disse va bene fatemi sentire come li fate. Noi iniziammo a suonare e vedevamo che lui piano, piano cambiava aspetto e diventava più sorridente e più amichevole perché si rendeva conto che come musicisti eravamo di un ottimo livello e quindi potevamo tranquillamente suonare con lui. A fine concerto ci presentava come delle superstar ed era veramente contentissimo di questo incontro ed è rimasta una bellissima amicizia con lui».

Classica domanda finale: progetti attuali, progetti futuri e se hai un sogno nel cassetto, qual è?

«Progetti attuali, sto portando avanti questo Danish trio con Martin Andersen e Anders Bodelsen che sono due grandi musicisti danesi, tanto per intenderci Bodelsen è il bassista che suona spesso con Bollani in televisione. Con loro faremo un tour, un grande giro europeo, italiano e anche spagnolo perché Martin è nato in Messico e parla spagnolo benissimo. A dicembre registreremo il nostro primo disco e questo è uno dei progetti dove penso di puntare. Sto preparando un altro disco in un quartetto con dei musicisti italiani, Daniele Sorrentino, Marcello di Leonardo e sarà un tributo a Kevin Miller. Il mio sogno nel cassetto è quello che ho sempre avuto, di suonare e continuarlo a fare fino alla fine, che sembra una cosa normale ma in realtà non lo è, perché so benissimo che domani potrebbe succedere che a nessuno interessi più la musica, come da un lato già sta succedendo con le nuove tecnologie che già stanno facendo scomparire per esempio le orchestre sinfoniche. Quindi, come dicevo, non dò niente per scontato perché un domani potrebbe finire anche la nostra musica e ringrazio sempre il cielo quando un concerto arriva e alla fine mi pagano. Il mio sogno è continuare a farlo».