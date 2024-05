Una maxi grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di mercoledì sul Ternano ed anche a Narni, dove era in corso la partita di andata dello spareggio di calcio femminile per la promozione in serie A fra Ternana Women e Napoli Femminile. Il maltempo ha imposto lo stop alla gara intorno al 60° minuto sul punteggio di 1 a 0 per le campane. Dopo circa mezz’ora di attesa anche per evitare conseguenze fisiche alle due squadre, viste le dimensioni della grandine, il gioco è potuto riprendere.

IL VIDEO