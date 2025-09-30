In vista dell’apertura del primo ristorante McDonald’s ad Orvieto (Terni), nei pressi dell’area commerciale ‘Porta d’Orvieto’, l’azienda lancia il ‘McDonald’s Job Tour’: sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa orvietana dell’evento, finalizzato alla selezione di personale per la nuova apertura nella città della Rupe, per la quale McDonald’s «è alla ricerca di 60 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2025 prevede l’assunzione di 5 mila nuove persone in tutta Italia».

«Entro l’8 ottobre – spiega McDonald’s – i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante di Orvieto potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test – prosegue l’azienda – riceveranno una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s».