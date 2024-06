Mediolanum Terni per la sicurezza delle donne: corso di formazione e autodifesa

LE FOTO

Un corso di difesa personale destinato alle clienti – e non – dell’ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Terni. Si è tenuto presso il Panoramic Padel e, grazie alla collaborazione di IoMiDifendo Umbria, con il contributo del maestro Luca Primavera supportato da Alessandro Buffi, ha consentito a tutte le partecipanti di acquisire importanti nozioni di base in ordine alla difesa personale. Nel corso dell’evento, il primo di questo tipo organizzato da una banca a Terni, oltre alla consegna di attestati di partecipazione, a tutte le presenti è stato donato dall’ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Terni uno spray ‘capsicum’, il cui utilizzo – del tutto legale – è stato dettagliatamente illustrato dagli addetti ai lavori. L’evento ha visto anche l’importante contributo della psicologa Anna Sberna. La giornata si è conclusa con un’apericena offerta da Mediolanum, degno suggello per l’importante occasione di sensibilizzazione e formazione.