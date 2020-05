«Meno burocrazia e parcheggi gratis, così aiutiamo la ‘movida’»

Snellimento delle procedure di concessione del suolo pubblico, possibilità – per le attività che non dispongono di tali spazi – di utilizzare gli stalli di parcheggio, sosta gratuita su strisce blu per tutta la giornata di sabato e, il giovedì e il venerdì, dalle ore 17.30 in poi. Questi alcuni dei provvedimenti previsti dal piano elaborato dal Comune di Terni per sostenere il commercio e le attività del centro cittadino. Decisioni che incassano il plauso del gruppo consiliare della Lega: «L’ufficialità dei provvedimenti arriverà nelle prossime ore ed è stato ottimo il lavoro dell’assessore Leonardo Bordoni che nella delibera ha recepito alcune proposte fattive della Lega. Si tratta di una serie di iniziative e proposte di buon senso – concludono i consiglieri leghisti – che sicuramente daranno nuova linfa ad un settore, quello del commercio e della ristorazione, tra i più penalizzati da questa emergenza, anche a causa della cecità del governo nazionale».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON