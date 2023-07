Meno di 10 anni e già due film da protagonista: il sogno sul set della ternana Carolina Michelangeli non si ferma

‘Come Pecore in Mezzo ai Lupi’: questo il titolo del film, opera prima di Lyda Patitucci, uscito al cinema giovedì 13 luglio e che vede tra gli attori protagonisti, insieme a Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli, la ternana Carolina Michelangeli. La giovanissima attrice è alla seconda esperienza cinematografica, dopo ‘Il Paradiso del Pavone’ di Laura Bispuri, pellicola presentata al Festival di Venezia 2021 nella sezione ‘Orizzonti’. ‘Come pecore in mezzo ai lupi’ è prodotto da Groenlandia – già produttrice di film di successo come la trilogia di ‘Smetto quando voglio’ – e RaiCinema, è distribuito da Fandango ed è stato presentato al Festival di Rotterdam 2023, ricevendo un’ottima accoglienza dalla critica internazionale.

La storia

Una storia dal ritmo incalzante in un film dal respiro internazionale: diretto, duro e dal grande ritmo, che alterna scene d’azione ad una profonda analisi dei personaggi, i quali si trovano di fronte a scelte difficili, nella speranza di dare un nuovo percorso alla loro vita. Carolina interpreta Marta, figlia di Bruno (Andrea Arcangeli) e nipote di Vera (Isabella Ragonese), una bambina dalla vita complicata con un padre appena uscito di prigione e una mamma piena di problemi, al centro della storia e delle scelte dei due protagonisti. Un ruolo importante e delicato per Carolina che a nove anni non smette di vivere queste esperienze di giovane attrice con grande gioia e divertimento.

Sinossi

Vera è un’agente sotto copertura della polizia. Ha un carattere duro e in apparenza impenetrabile, temprato dai rischi della sua professione e segnato da un passato familiare doloroso. Viene incaricata di infiltrarsi in una banda internazionale di rapinatori e scopre che uno di loro è suo fratello minore Bruno, con cui ha interrotto i rapporti da tempo. Bruno è appena uscito di prigione, non ha un soldo e vuole partecipare al colpo per ricominciare tutto insieme a sua figlia Marta. Dopo anni lontani, Vera e Bruno si ritrovano improvvisamente uno di fronte all’altra, in ruoli opposti e obbligati a mantenere il segreto che li lega: vecchie ferite riemergono e i due saranno costretti a fare delle scelte che metteranno a dura prova il raggiungimento dei reciproci obiettivi.

LE FOTO DEL TRAILER