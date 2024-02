Meteo in Umbria: pioggia, calo termico e neve in arrivo

Dagli oltre 21°C di massima registrati negli ultimi giorni in diverse zone della regione al freddo. È previsto un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche in Umbria a partire da venerdì: pioggia, neve e calo termico rilevante dopo le belle giornate che hanno caratterizzato l’inizio del 2024.

Giù le temperature

A parlarne sono Umbria Meteo e Perugia Meteo: «Giornate ancora anticicloniche, soleggiate e miti tra il pomeriggio di martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, mentre da giovedì 22 febbraio poi, nuvolosità in deciso aumento. Venerdì 23 febbraio – segnala il primo portale – piogge più consistenti che daranno inizio ad una prolungata fase con frequenti occasioni per piogge, anche in ottime quantità. Calo termico con temperatura anche di poco sotto media da sabato 24 febbraio». UM sottolinea che il peggioramento ci sarà da giovedì con «rinforzo di venti sud occidentali e nuvolosità in rapido aumento dalla sera; le precipitazioni arriveranno anche sull’Umbria tra venerdì 23 e sabato 24 con una diminuzione delle temperature. Poi dopo una breve pausa tra sabato sera e domenica mattina, dal pomeriggio di domenica 25 è atteso anche sull’Umbria un intenso peggioramento con piogge anche intense e venti di libeccio, le temperature saranno in ulteriore calo e la neve tornerà sui rilievi appenninici al di sopra dei 1000 metri».