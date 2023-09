Meteo in Umbria, c’è l’anticiclone: nel weekend massime anche sopra i 30°C

Tempo di ‘estate settembrina’ in Umbria a partire dalla giornata odierna. Così Perugia Meteo definisce le condizioni dei prossimi giorni sul territorio regionale: ‘colpa’ dell’anticiclone che coinvolge l’intera penisola.

Su le temperature, niente pioggia per giorni

Michele Cavallucci sottolinea che la pressione, da oggi, «è in progressivo aumento, proprio perché l’asse dell’alta pressione, man mano, si porterà proprio sull’Italia. Avremo massime anche superiori ai 30°C dal weekend, e tassi di umidità relativa in aumento, con minime che, però, resteranno fresche, in un contesto, quello di settembre, con ore di luce che vanno diminuendo, che favorisce il calo termico notturno». Per quel che concerne la pioggia «sembra, dai modelli meteo di questa mattina, che per almeno 8-10 giorni sarà assente dal nostro territorio, anche se si intravede un probabile cambio delle correnti dal 15-16 settembre». Fine settimana a tutto sole.