Meteo, ottobre porta in dote i temporali

Venerdì tiene ancora questa coda d’estate che stiamo vivendo, con cielo limpido e temperature mitinelle ore centrali; già da sabato 2 ottobre, però cominceranno a sentirsi i primi cenni d’autunno. Questa la sintesi delle previsioni di ‘Umbria Meteo’.

Le previsioni in Umbria

Venti di tramontana e sole nella giornata di venerdì, sabato 2 ottobre nubi in aumento e qualche possibile breve pioggia tra il pomeriggio e la serata con venti sud occidentali, temperature senza grandi variazioni; domenica 3 ottobre giornata interlocutoria, in attesa della seconda e più intensa perturbazione nord atlantica in arrivo sull’Italia lunedì 4 ottobre, quando si intensificheranno correnti umide e venti meridionali, con nuvolosità irregolare e qualche pioggia soprattutto lungo le coste tirreniche e sulle Alpi. Sull’Umbria alternanza di nubi e sole con qualche addensamento pomeridiano ma difficilmente pioverà, temperature in lieve aumento e venti da deboli a moderati meridionali.

Venerdì 1 ottobre

«Il flusso perturbato nord atlantico non è ancora in grado di scendere in maniera decisa e soprattutto duratura a sud delle Alpi ma nei prossimi giorni, comunque, un tentativo parzialmente riuscito lo vedremo con un calo della pressione atmosferica sul bacino centrale del mar Mediterraneo ed il transito di alcuni impulsi perturbati nord atlantici sull’Italia».

Sabato 2 ottobre

«La circolazione atmosferica inizierà a cambiare, con una prima debole perturbazione nord atlantica proveniente dalla Francia che tenterà di vincere la resistenza dell’anticiclone presente sull’Italia. In parte ci riuscirà, almeno in termini di calo barico che scenderà su valori compresi tra i 1015 mb ed i 1018 mb portando pure un generale aumento delle nubi ma in generale le precipitazioni saranno scarse, la maggior parte si fermeranno lungo le coste tirreniche ed isole maggiori, più ad est solo qualche isolata, breve pioggia».

Lunedì 4 ottobre

«Una vasta circolazione depressionaria nord atlantica centrata a nord della Scozia, piloterà, come anticipato, una intensa perturbazione nord atlantica, attraverso la Francia, fin sull’Italia. Gli effetti maggiori, in termini di precipitazioni, li avremo al nord e sulla Toscana, con piogge abbondanti spesso a carattere temporalesco, le precipitazioni poi diverranno man mano più irregolari procedendo verso sud».

Piogge e temporali

L’Umbria, ad oggi, sembra essere al limite tra precipitazioni più abbondanti e precipitazioni sparse, le aree più favorite per avere precipitazioni di una certa consistenza sembrano quelle occidentali e settentrionali, comunque sia è bene attendere qualche giorno per stime verosimili e soprattutto per capire se ci saranno i margini per qualcosa di sostanzioso per gran parte del nostro territorio.