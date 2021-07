Meteo, persiste il maltempo: allerta gialla anche in Umbria

Persiste il maltempo in gran parte del territorio italiano. Nuove precipitazioni previste per domenica e il bollettino odierno del Dipartimento di Protezione civile fa scattare l’allerta gialla anche per l’Umbria.

La Prociv spiega che dalle prime ore di domenica sono previste «precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Romagna». Inoltre c’è «la persistenza di fenomeni temporaleschi su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, in estensione a Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». C’è dunque l’allerta gialla.