Meteo Umbria, arriva il primo freddo

di F.L.

Il mese di novembre si sta dimostrando molto asciutto e dalle temperature più simili al periodo primaverile che a quello tardo autunnale. Le precipitazioni hanno latitato e dopo qualche pioggia registrata nella giornata di lunedì l’alta pressione ha prontamente riconquistato l’Italia permettendo al sole di tornare a splendere, seppur sotto l’afflusso di correnti più fresche dai quadranti nord orientali, che hanno avuto come effetto solamente quello di ripulire i cieli da smog e umidità.

Breve blitz della pioggia

Nel bel mezzo di questa stasi meteorologica si intravede però un primo movimento dai connotati invernali che dovrebbe concretizzarsi nel fine settimana. Secondo gli esperti di Meteo Centro Italia, l’elevazione dell’anticiclone azzorriano verso l’Inghilterra dovrebbe permettere l’ingresso, proprio fa venerdì e sabato, di aria più ‘fredda’ di origine nord Atlantica sull’Italia, in grado di determinare dapprima un rapido peggioramento del tempo nella giornata di venerdì, seguito poi dall’avvento regionali centrali di venti settentrionali e di isoterme in quote abbastanza rigide per il periodo. Nello specifico, in Umbria giovedì il tempo dovrebbe rimanere bello, con temperature invariate e freddo al mattino. Ma dalla notte è previsto un aumento della copertura nuvolosa con peggioramento venerdì, quando saranno possibili rovesci. Migliora dalla sera/notte, in concomitanza dell’arrivo di aria decisamente più fredda e sotto la media del periodo (venti forti da nord est per tutto il giorno). Sabato ulteriore miglioramento del tempo con residua nuvolosità a ridosso della catena appennica e ancora venti tesi da nord est. La ventilazione si attenuerà gradualmente dalla sera di sabato, poi domenica è prevista una bella giornata con temperature in rialzo fino a data da destinarsi.

Temperature anche a zero

Il calo abbastanza sensibile delle temperature si avvertirà maggiormente dalla tarda serata di venerdì e poi sabato. Tuttavia in questi casi i valori minimi non scenderanno molto, causa copertura nuvolosa e ventilazione: le minime potrebbero essere inferiori ai 5° nel perugino, con massime non molto alte, probabilmente di poco superiori ai 10°. A Terni dovrebbero invece attestarsi un paio di gradi in più. La notte più fredda potrebbe essere quella tra sabato e domenica: se si ferma il vento, grazie all’inversione termica nelle vallate, si potrebbe arrivare a 0°.