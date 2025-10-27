di M.L.S.

La nottata fra domenica e lunedì ha visto un rasserenamento del cielo e un calo delle temperature minime, dopo le precipitazioni che hanno interessato specialmente il sud-est dell’Umbria nella giornata di domenica, localmente anche sopra i 40 millimetri. Secondo le previsioni di Perugia Meteo, da oggi – lunedì 27 ottobre – e per 48-72 ore, ci si attende tempo stabile e soleggiato con correnti nord-occidentali, correnti che si orienteranno da sud-ovest dal pomeriggio di mercoledì, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, da giovedì 30 ottobre, porterà un peggioramento del tempo sull’Umbria, con precipitazioni sparse anche temporalesche che potrebbero interessare la regione anche nella giornata di venerdì 31, terminando con la pioggia.