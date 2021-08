Weekend umbro con sole e caldo. Poi ‘Lucifero’ molla

L’anticiclone ‘Lucifero’ non molla la presa ma la situazione meteo sta per cambiare in Umbria. Sole e caldo intenso previsto per il weekend con temperature intorno ai 35 gradi nel weekend, poi è in arrivo la pioggia: lo scrive il portale ilmeteo.it nell’aggiornamento di sabato.

Temporali

Da lunedì la presenza dell’anticiclone sarà sostituito da aria più fresca nei quadranti nordorientali, quindi i temporali sia nelle regioni settentrionali che in quelle centrali come Marche e Umbria: «Nei giorni successivi – viene sottolineato – l’aria più fresca provocherà un deciso calo termico su gran parte delle regioni mentre i temporali scenderanno lungo tutta la fascia adriatica». Già nelle ultime ore sul territorio regionale si era registrata una diminuzione delle temperature con pioggia in alcune aree. Per ora c’è un weekend soleggiato e caldo.