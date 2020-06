Perde carico bottiglie acqua in curva: 115 e polizia Locale in azione

Stava percorrendo la strada regionale Apecchiese – km 10+500 – quando, nell’affrontare una curva, ha perso gran parte del carico che trasportava. Vale a dire circa 220 casse d’acqua da 12 bottiglie ciascuna, per un totale di oltre 2.500 contenitori di vetro: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale per i rilievi e i vigili del fuoco per il ripristino dello stato dei luoghi. Le squadre operative provinciali hanno infine sistemato la segnaletica stradale. L’incidente non ha provocato feriti ed è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 15, coinvolgendo un autoarticolato.

