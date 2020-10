‘Mi Rifiuto’ in azione a Cesure: pulizia con ‘polemica’

Gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ in azione, martedì mattina a Terni, presso l’area verde posta fra via Ippocrate e strada di Cesure. Giardini pubblici che rappresentano un potenziale punto di riferimento per i residenti ma che, invece, sono spesso trascurati e pieni di rifiuti. Materiali che i volontari hanno rimosso, differenziando il tutto all’interno di circa venti sacchi. Fra i materiali più ‘insoliti’, che danno un po’ il senso della ‘discarica’ – come qualcuno concepisce quegli spazi – sono stati trovati un banco giochi per bambini, una grossa quantità di scarpe ed un tappeto. Il tutto verrà raccolto prossimamente da Asm.

Volontari ‘redarguiti’. A torto

Una piccola nota polemica, da parte di ‘Mi Rifiuto’, legata ad un episodio accaduto durante l’intervento: «Mentre stavamo raccogliendo i vari sacchi siamo stati ‘duramente’ redarguiti da una signora che, senza rendersi conto di quello che stavamo facendo, ci ha rimproverato per i sacchi che stavamo lasciando in terra. Poi, dopo averci parlato, ha capito, si è scusata e ci ha ringraziato. Citiamo questo episodio perché avremmo voluto, invece, che i cittadini della zona si fossero indignati per lo stato pietoso in cui versavano quei giardini che, nell’indifferenza più totale, venivano pian piano trasformati in discarica. Invitiamo, per questo, tutti i cittadini a prendere coscienza del problema ma anche a rendersi parte attiva del cambiamento». Prossimo appuntamento, giovedì 22 ottobre – ore 17.30 – in piazza Cuoco, a Cardeto, per l’ultima iniizativa legata alla rimozione di cicche di sigarette dagli spazi pubblici.