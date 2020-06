«Mia figlia esclusa». La replica: «Le nostre porte sempre aperte»

Pubblichiamo la replica dell’ATI Actl e Alba all’articolo in cui abbiamo accolto le riflessioni di Patricia Turilli (‘Terni, attività estive per minori disabili: «Mia figlia esclusa»’).

della dottoressa Adalgisa Dante

Referente ATI Coop sociale ACTL e Alba

Gentile signora, le rispondiamo in questa forma un po’ inedita ma certo pubblica, in ragione della sua nota in umbriaOn dall’impegnato titolo ‘Mia figlia esclusa’ e ciò per obbligo etico e professionale oltre che al fine di non generare allarmismi ed inverare nuove preoccupazioni in famiglie ove è ben presente, purtroppo, il gravame della non piena autosufficienza.

Ci spiace davvero che Lei, al contrario di tante altre famiglie, abbia considerato non idonei ben due siti proposti ovvero uno spazio parrocchiale e lo Sporting Club San Valentino. Noi, come Lei ben sa, poiché assicuriamo da oltre dieci anni, in convenzione con Usl e Comune, i servizi di assistenza domiciliare e scolastica, cerchiamo e ci adoperiamo di fare del nostro meglio e le siamo grati per tutte le volte che ha rivolto parole di encomio ai nostri operatori.

Nessuno sarà mai escluso e saranno sempre tentate ed esperite tutte le possibili forme di inserimento ed inclusione sociale di persone con disabilità ed in ciò non ci faremo mai trascinare da polemiche tramite social poiché crediamo che fine principale del nostro lavoro e mandato è considerare la persona in difficoltà come principale interlocutore con i suoi bisogni e per il suo benessere.

Siamo certi che con comune e reciproca buona volontà nei prossimi giorni vostra figlia, ed a noi cara Anna, sarà protagonista insieme agli altri delle attività estive promosse per le quali tante famiglie partecipanti stanno ringraziando noi e l’Amministrazione Comunale. Segnalando, infine, che i nostri responsabili sono sempre a disposizione ed ascolto sia di Lei che di tutti gli altri familiari, un cordiale saluto.