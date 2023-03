Miccoli confessa: «Ternana, non ci volevo andare al Perugia»

di G.R.

Il passaggio di Fabrizio Miccoli al Perugia fece molto discutere ed arrabbiare i tifosi della Ternana. L’attaccante di Nardò aveva giocato tre stagioni con la Ternana segnando 32 reti in 120 presenze in serie B. Poi la chiamata della Juventus, che lo girò subito in prestito al Perugia: «Inizialmente non ci volevo andare – racconta nella web serie GoalCar – Gaucci mi voleva fortemente ma ero stato anche capitano della Ternana e non volevo mettermi contro i tifosi». La stagione 2002-2003 che vide poi il ritorno a Torino si chiuse con il debutto in A, 9 reti in campionato e 5 in Coppa Italia che gli valsero il titolo di capocannoniere dell’edizione e permisero ai grifoni di raggiungere lo storico traguardo delle semifinali. Quell’anno allenatore era Serse Cosmi, considerato da Miccoli mentore e miglior allenatore mai incontrato: «Ho fatto un anno bello. Devo ringraziare Gaucci perché mi ha permesso di mettermi in mostra in serie A e di conquistare la nazionale».