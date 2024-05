Minaccia il titolare, poi compie rapina e aggredisce un agente: 39enne in manette

Furto aggravato, rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Queste le motivazioni che hanno portato all’arresto di un 39enne da parte della polizia di Stato di Assisi: il fatto è accaduto al termine di un inseguimento a Santa Maria degli Angeli.

Rapina e violenza

L’uomo, cittadino italiano, ha minacciato con delle forbici il titolare ed il dipendente di un’attività commerciale, quindi ha preso il denaro ed è andato in fuga. Poco dopo la polizia di Stato è stata informato che la stessa persona aveva forzato un distributore automatico e, anche in questo caso, si è allontanato dopo aver rubato i soldi. «Grazie alle informazioni fornite dai testimoni, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il 39enne. Nel tentativo di fermarlo, l’uomo ha ingaggiato una violenta colluttazione con uno degli agenti che è stato aggredito con estrema violenza, riportando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni», spiega la questura. Tutti sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso. Quindi è scattato l’arresto e su disposizione del Pm il 39enne è stato trattenuto nel carcere di Capanne. Bottino? 205 euro in contanti e 71 in monete. Nei suoi confronti ci sarà anche il foglio di via obbligatorio che consentirà l’allontanamento dell’arresto dalla provincia di Perugia per quattro anni in caso di scarcerazione.