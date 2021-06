Miss Mondo Umbria è la perugina Caterina D’Alessandro

Si chiama Caterina D’Alessandro, ha 24 anni ed è laureata in giurisprudenza. Al suo primo concorso di bellezza ha vinto la fascia di Miss Mondo Umbria 2021: potrà ora partecipare alla finale nazionale in programma a Gallipoli dal 10 al 26 settembre. Dietro di lei Giulia Bellafante, 17 anni di Perugia, e Sara Alunni, anche lei 17enne del capoluogo di regione.

La gioia

«Sono molto felice, per me è stata una vittoria inaspettata e quindi mi godo questo successo», le parole della D’Alessandro, che durante la mattinata aveva affrontato la prima prova dell’esame da avvocato. «Affronterò la finale nazionale con leggerezza e divertimento». Le altre ragazze in gara erano Marina Tomassoni (21 anni di Perugia), Angelica Carducci (17 di Bastia Umbra), Asyia Senesi (20 di Città di Castello), Gessica Cola (21 di Marsciano), Najwa Aoune (21 di Massa Martana) ed Eva Battistelli (18 di Bastia Umbra). Le finali regionali del concorso – presentate dalla giornalista Paola Costantini – si sono tenute lunedì 28 giugno presso la sede di Caarp Professional a Perugia. Miss Mondo Umbria è gestito da Gianni Marcantonini di Art Inside Event, le coreografie delle sfilate sono state curate da Antonio Becchetti mentre le fotografie da Paolo Lazzaroli e Rodolfo Laura di Photo Veg Video.