«Spettacolo di Dario Fo censurato in Umbria»

Vero che l’Umbria è la terra dei santi, vero che è la terra del presidente della Cei e vero anche che da qualche tempo è la terra in cui ha imposto la propria leadership elettorale la Lega, trionfatrice alle più recenti elezioni amministrative, che della religione ha spesso fatto grimaldello; ma che un’opera teatrale arcinota, scritta e portata al successo da un Premio Nobel, potesse subire in Umbria una censura per motivi religiosi, questo no, non ce l’aspettavamo.

Le motivazioni

E invece è così: il comune di Massa Martana, che patrocina il festival locale ‘Notti in Massa’, avrebbe deciso di non far andare in scena lo spettacolo ‘Il primo miracolo di Gesù bambino’, giullarata interpretata da Matthias Martelli, con la regia di Eugenio Allegri e la produzione del Teatro Stabile di Torino, in programma per il prossimo 29 agosto, per tutelare il il pubblico di fede cattolica; stando a quanto riporta il quotidiano torinese. L’organizzazione della rassegna, Lungavita festival, il 21 agosto ha inviato un cambio di programma alla produzione (lo rivela un comunicato dell’attore) spiegando che l’amministrazione della cittadina umbra si sarebbe opposta alla realizzazione dello spettacolo in quanto non lo ritengono adeguato (per i temi attinenti alla religione cattolica) alla loro popolazione.

«Non conoscono l’opera»

«Probabilmente non sapevano cosa fosse “Mistero Buffo” quando hanno deciso di metterlo nel loro cartellone – dice Eugenio Allegri – e solo dopo averne presa visione hanno deciso di censurarlo». «Addurre la motivazione che Mistero Buffo possa ledere la sensibilità religiosa della popolazione – aggiunge l’attore – significa non solo non conoscere l’opera, la quale si ispira invece a una profonda religiosità popolare, ma è anche un evidente attacco alla libertà di espressione».

La solidarietà di Guarducci

Ci sono già i primi commenti: «Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 al Todi Festival, ovvero a 16 chilometri da Massa Martana» scrive Eugenio Guarducci esprimendo solidarietà a Matthias Martelli. Per la cronaca era stato anche al San Fedele di Montone lo scorso dicembre.

La denuncia dell’attore

Un estratto dello spettacolo