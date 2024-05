Misure aggravate: scattano cinque arresti in provincia di Terni

Ben cinque arresti, eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri delle Compagnie di Terni, Amelia e Orvieto, tutti per l’aggravamento di misure cautelari già in atto. Di seguito i dettagli.

Gli arresti

I carabinieri di Collescipoli hanno condotto in carcere un 48enne su decisione della procura generale di Roma. L’uomo, già condannato per reati di droga, aveva beneficiato dell’affidamento in prova, violandolo più volte. A San Venanzo i carabinieri del posto hanno arrestato un 51enne, condannato in via definitiva ad oltre cinque anni di reclusione per maltrattamenti ed estorsione: reati commessi fra il 2006 ed il 2020 in provincia di Pistoia. Anche lui ha violato più volte le prescrizioni dell’affidamento in prova ed è stato condotto nel carcere di Orvieto. I carabinieri del Norm di Amelia hanno condotto in carcere, a Terni, un 29enne dell’Abruzzo su ordine del tribunale di Avezzano: era ristretto ai domiciliari nella comunità di recupero di Molino Silla e le violazioni messe in atto hanno portato all’aggravamento della misura. Sempre presso la Comunità Incontro i carabinieri del Norm amerino hanno prelevato e tradotto in carcere un 22enne siciliano, indagato per tentata estorsione, minacce e danneggiamento: reati commessi in ambito familiare, nel 2021, in Sicilia. Infine i carabinieri di Montecastrilli hanno arrestato un 31enne su ordine della procura generale di Napoli: condannato in via definitiva per reati di droga commessi in provincia di Napoli, è stato anche lui condotto in carcere.