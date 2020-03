Lo hanno sorpreso a Lama di San Giustino con venti grammi di hashish nascosti in auto. Per questo motivo un 48enne tifernate è stato denunciato dai carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia carabinieri di Città di Castello: l’uomo non ha saputo fornire giustificazioni circa la sua presenza in strada. Per lui c’è il deferimento per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per non aver ottemperato alle disposizioni legate al contenimento del contagio da coronavirus.

