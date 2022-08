Monaco, c’è anche il Terni Triathlon ai campionati europei

C’è anche un po’ di Umbria ai campionati europei di Triathlon di Monaco di Baviera. Venerdì si è svolta la gara femminile, che ha assegnato il titolo alla britannica Non Stanford; mentre sabato – con diretta televisiva, dalle 16, su Rai Sport e RaiPlay – è in programma quella maschile. Nella giornata di domenica, invece, oltre alla staffetta mista (che vedrà in gara due atlete e due atleti azzurri), il programma prevede, nel corso della mattinata, la competizione riservata agli ‘Age Group’ (atleti dilettanti che gareggiano suddivisi in diverse categorie in base all’anno di nascita) dove tra gli undici italiani al via ci saranno anche tre rappresentanti del Terni Triathlon: Leonardo Buccioni e Giordano Massi (35-39 anni) ed il giovane Tommaso Giubilei (16-19 anni).

Il Triathlon

Gli altri atleti italiani in gara saranno Francesco Strada (16-19), Alfio Bulgarelli (50-54), Carlo Simongini e Gianfranco Coppa (60-64), Raffaele Buonocore (65-69), Antonio Guido Monno e Corrado Capelli (70-74) e Gherardo Mercati (80-84). Le diverse categorie dimostrano come il Triathlon sia uno sport praticabile a tutte le età ad una sola condizione: condividere la passione per una disciplina che non è la semplice sommatoria di tre sport diversi – nuoto, ciclismo e podismo – ma un’appassionante sfida con se stessi prima ancora che con gli avversari. «In questi anni la nostra società è cresciuta grazie alla passione di tante ragazze e tanti ragazzi – dice Alessandro Fancelli, presidente del Terni Triathlon – che hanno portato questo sport fantastico, fatto di amicizia e condivisione dei valori sportivi più puri, a conquistare sempre maggiore visibilità e nuovi praticanti. I nostri tre ragazzi impegnati nel campionato europeo ‘Age Group’ ci trasmettono un senso di grande orgoglio, ripensando agli sforzi fatti in questi anni. Forza ragazzi – è l’augurio di Fancelli – divertitevi e ‘fate volare il drago’ – il simbolo stilizzato in bella mostra sulla divisa sociale; ndr – ed i colori rossoverdi che tutti noi amiamo profondamente».