Mondiali karate a Foligno: un lavoro di squadra senza sosta

Grande e impegnativo è stato il lavoro della società Karate Italy, titolare dell’organizzazione del mondiale di karate Goju Ryu, per riuscire ad aprire i battenti del palazzetto dello sport di Foligno, giovedì 8 settembre a partire dalle ore 9, per dare il via alle competizioni che vedranno la partecipazione di mille atleti. I responsabili della logistica dell’evento sportivo sono Simonetta Lungo, 7 Dan nonché ex campionessa del mondo e delegata Nazionale WGKF per l’Italia, Andrea Nardoni 4 Dan, Michele Biscotti 4 Dan, Irma Grandi 1 Dan, Elisa Tentellini 3 Dan , Manuela Patacca 4 Dan. Lo staff da settimane è impegnato alla messa a punto dei vari allestimenti all’interno del palaPaternesi con tanto di posizionamento di sei tatami, pannelli bordo campo realizzati dall’azienda CMB di Perugia, allestimenti floreali predisposti dalla Petrini Vivai di Foligno, coreografie, luci ed effetti, amplificazione e podio montati dalla Calderini Music Service di Foligno. Da martedì arriveranno a Foligno tutte le delegazioni delle società da tutto il mondo per effettuare la registrazione e ritirare la documentazione contenente informazioni sulla scaletta delle varie gare suddivise per categoria, specialità, età, sia maschile che femminile con il corso per gli arbitri in programma alle ore 18.

