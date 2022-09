Mondiali Karate Goju Ryu Foligno: Italia scende al 2° posto nel medagliere

Purtroppo, rispetto alla posizione di venerdì, l’Italia è scesa al secondo posto del medagliere dei campionati mondiali di Karate Goju Ryu, in corso a Foligo. Ora la speranza è che domenica, nell’ultima giornata di gare al palaPaternesi possa riagguantare il primato. Questa la classifica: Romania al primo posto con 25 ori, 27 argenti e 42 bronzi; Italia al secondo posto con 21 ori, 14 argenti e 34 bronzi; Portogallo al terzo posto con 15 ori, 14 argenti e 21 bronzi; Sud Africa quarto posto con 9 ori, 6 argenti e 17 bronzi; Repubblica Ceca quinto posto con 8 ori, 9 argenti e 8 bronzi; Bulgaria sesto posto con 5 ori, 6 argenti e 6 bronzi; Ucraina al settimo posto con 5 ori, 2 argenti e 8 bronzi; Germania ottava posizione con 3 ori, 8 argenti e 8 bronzi; Messico al nono posto con 1 oro 1 argento e 1 bronzo; Spagna decima posizione con 1 oro e 2 bronzi; Inghilterra undicesima posizione con 1 argento e 3 bronzi; Nuova Zelanda dodicesima posizione con 1 argento e 1 bronzo; a parimerito al dodicesimo posto USA, Belgio e Austria con 1 bronzo.

Intanto sabato mattina, per mano del Presidente della federazione mondiale del GKF Humberto Nuno De Oliveira e della responsabile organizzativa del mondiale della GKF Simonetta Lungo, è stato consegnato il premio al giornalista Francesco Gori come gesto di apprezzamento e gratificazione della professionalità esercitata come responsabile dell’ufficio stampa dell’evento.