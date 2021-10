‘Montagne misteriose’, decolla il progetto per scoprire il territorio

di Michele Favetta

Si chiama ‘Montagne misteriose’ e nasce da un’idea di Valentino De Ponte Cardona. Parliamo di una pagina YouTube e di un blog gestiti da un gruppo di appassionati di storie, leggende e miti, legati a luoghi insoliti e misteriosi. «Il nostro territorio – spiega Valentino – è pieno di luoghi nascosti, dimenticati o spesso sconosciuti che versano in uno stato di abbandono. Farli conoscere, visitarli e divulgarli con video e foto è la mission del nostro team. Questi siti coperti dalla vegetazione e difficili da raggiungere, rischiano di scomparire e se non facciamo qualcosa: tra pochi anni saranno sicuramente persi. Proprio per la loro fragilità e dal loro fascino, nasce questo progetto di conservazione attraverso le immagini e i video che condividiamo. Dietro a ‘Montagne misteriose’ c’è il lavoro di gruppo di appassionati esploratori, amanti della natura e delle escursioni che mettono a disposizione ognuno le proprie competenze, dalla ricerca storica alle riprese, fino al montaggio finale. Raccontiamo tutto questo in modo semplice e accattivante, non siamo professionisti… ma ci avviciniamo molto», scherza Valentino.

Luoghi e storie, binomio inscindibile

La serie di brevi documentari è giunta alla sua seconda stagione e sono già centinaia le visualizzazioni e i commenti dei tanti curiosi che la seguono. Molti i luoghi visitati: dalle grotte e gli eremi del monte Santa Croce a Narni, ai misteri dei monti Martani, passando per cripte, torri e chiese diroccate, tutti siti che raccontano straordinarie storie e aneddoti sul nostro territorio. «L’obiettivo che abbiamo è quello di far conoscere questi siti e invogliare più persone possibili a cercarli, perché soltanto visitandoli si può respirare l’atmosfera unica e misteriosa che emanano. Inoltre l’interesse di molte persone può smuovere chi di dovere affinché si possano salvaguardare e proteggere».

Turismo, perchè no?

Oltre ai video e alle immagini, ‘Montagne misteriose’ si occupa anche di documentare tutto attraverso un blog dove, oltre alla storia dei vari siti, è possibile trovare tutte le indicazioni utili a raggiungerli. «Abbiamo vari progetti per il futuro – spiega Valentino -, alcuni molto ambiziosi. Per adesso possiamo anticiparvi che ci è stato dedicato uno spazio presso un’emittente televisiva locale per la quale abbiamo preparato del materiale inedito che a novembre verrà messo in onda. Ovviamente per saperne di più basterà seguirci sulla nostra pagina YouTube ‘Montagne misteriose’ e sui profili Facebook e Instagram».