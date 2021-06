Intervento congiunto di vigili del fuoco di Perugia – con il nucleo Saf – e Soccorso alpino, nella mattinata di domenica sul monte Penna, nel territorio di Montemelino (Magione), per il recupero di un ciclista che si è infortunato ad un arto in seguito alla caduta che lo ha coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 per le cure sul posto ed il successivo trasporto in ospedale.

Articolo in aggiornamento