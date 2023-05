Infine il comune più piccolo chiamato alle urne, quello di Monte Santa Maria Tiberina (967 votanti), in Alto Tevere: la sindaca uscente, la Dem Letizia Michelini, si è candidata con la lista Un Impegno Comune ed ha ottenuto la riconferma con il 78,62% (sette seggi). Nulla da fare per Francesco Algeri Rignanese (centrodestra) alla guida della lista Uniti per Cambiare (21,38%, 3 seggi). Dei 975 elettori, sono andati a votare i 679 (69,64%). Con 4 schede bianche e 0 contestate.

Condividi questo articolo su