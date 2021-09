Montecastrilli, ecco ‘CivicaMente’: «Aperti, operosi e solidali»

«’CivicaMente per Montecastrilli’ è una lista civica aperta a tutte le forze politiche, sociali, civiche, del volontariato e dell’associazionismo culturale e sportivo, che intendono collaborare insieme per realizzare un progetto di cambiamento basato sulla trasparenza e il lavoro di squadra». Con queste parole il candidato sindaco Riccardo Aquilini ha aperto la conferenza stampa di presentazione della lista che si è tenuta sabato mattina presso la sala congressi del centro servizi ‘Don Antonio Serafini’. «Non a caso – ha detto Aquilini – abbiamo scelto un’ape come il simbolo elettorale, segno di operosità e di impegno, tutto rivolto a perseguire l’unico obiettivo possibile, ovvero il bene comune. L’interesse primario del Comune di Montecastrilli deve essere quello di stimolare una rinascita che porti ad un nuovo sviluppo. L’ape simboleggia anche l’ambiente e l’agricoltura, che sono la vocazione primaria del nostro territorio».

I capisaldi

«Partecipazione, sostenibilità e innovazione rappresentano i tratti fondamentali del programma di ‘CivicaMente per Montecastrilli’ – ha spiegato il candidato sindaco – che è stato elaborato con l’obiettivo di rinnovare il senso di appartenenza di tutti alla comunità, per contribuire insieme ad uno sviluppo armonico ed equilibrato del territorio, facendo attenzione a valorizzare le peculiarità di Montecastrilli capoluogo, oltre a quelle di ciascuna frazione, come effetto moltiplicatore di una comunità aperta, operosa e solidale».