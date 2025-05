Tragico incidente stradale nel pomeriggio di venerdì lungo la strada provinciale 9 Amerina, poco oltre Montecastrilli in direzione Amelia in vocabolo Fornace. Un uomo di 70 anni, residente a Sismano (Avigliano Umbro), ha perso la vita in sella alla propria bicicletta. Secondo una prima ricostruzione, fatale è stato l’impatto con un’autovettura che lo seguiva, condotta da un 79enne, e che lo avrebbe tamponato. Sul posto, oltre agli operatori della Croce Rossa di Avigliano Umbro che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, si sono portati i carabinieri dei comandi stazione di Avigliano Umbro e Montecastrilli per ricostruire la dinamica del grave sinistro. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni, nella persona del pm Raffaele Pesiri, per gli accertamenti che intenderà disporre.