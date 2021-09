Montecastrilli, la candidata Baiocco: «Ambiziosi e concreti»

Un programma «semplice e concreto, basato su proposte pienamente realizzabili nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità». È quello presentato nei giorni scorsi dal candidato sindaco di Montecastrilli, e già vicesindaco, Benedetta Baiocco con la sua lista ‘Montecastrilli Domani’.

A caccia del ‘cambiamento’

«Mi candido per migliorare questo paese – ha detto la Baiocco – a tutti dico grazie, sia per i complimenti che per le critiche che, se espresse in termini rispettosi, sono sempre motivo di crescita e di miglioramento. La nostra squadra, formata per metà da donne con esperienza in diversi settori, da amministratori preparati, da professionisti, da giovani volenterosi, ha accettato questa sfida solamente perché animata dalla voglia di dare un cambiamento a Montecastrilli».

«Votate perché il cambiamento dipende da tutti noi»

«Il nostro invito sentito, come lista, è rivolto soprattutto ai giovani che – ha spiegato la candidata di ‘Montecastrilli Domani’ – hanno molta grinta, affinché non si facciano condizionare dalle critiche pretestuose sulla mala gestio della cosa pubblica e dal fatto che ‘tanto non cambia nulla’. Chi dice queste cose è complice del degrado di questa società. Andare a votare è l’unico strumento con cui i cittadini possono esercitare i loro diritti costituzionalmente riconosciuti e premiare o meno la capacità di un determinato soggetto politico di governare. Il cambiamento parte da noi e dipende da noi, quindi è importante la partecipazione di tutti alle prossime elezioni».

«Programma ambizioso ma realizzabile»

«Il programma che ‘Montecastrilli Domani’ ha presentato – ha chiarito Bendetta Baiocco -, vanta una vasta rosa di obiettivi, alcuni realizzabili nell’immediato, altri in un arco temporale maggiore stante la loro complessità tecnica. In merito a questi ultimi, per definire il miglior modus operandi, intendiamo confrontarci con gli operatori perché crediamo fortemente nei risultati derivanti dalle sinergie con le persone interessate. E cosi continueremo a fissare incontri anche con i cittadini delle frazioni per decidere i lavori da eseguire su alcune delle nostre opere architettoniche che devono continuare a rimanere per noi motivo di vanto. E ancora, abbiamo programmato una serie di incontri con grandi e piccoli imprenditori presenti sul territorio, orgoglio del comune di Montecastrilli, per sentire le loro necessità, i loro bisogni e poter offrire loro tutto il nostro sostegno, in primis umano, ma anche tecnico e operativo. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, con la necessaria collaborazione di tecnici esperti, per aiutare le realtà imprenditoriali e agricole a risolvere le note problematiche esistenti, evitando che le stesse debbano trasferirsi altrove, e quindi delocalizzando le proprie sedi o, peggio ancora, cessare la propria attività. Cercheremo, inoltre, di incentivare il turismo gastronomico, fonte di ricchezza del nostro comune al quale però non è mai stata riconosciuta la rilevanza che merita».