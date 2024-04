Montecastrilli: la pizza di Leonardo Milioni nella top 100 mondiale

Soddisfazione importante per un giovane imprenditore (e pizzaiolo) del Ternano, il 32enne Leonardo Milioni di Montecastrilli, titolare della pizzeria ‘Salto’ a Farnetta (Montecastrilli). Ai recenti campionati mondiali della pizza – la 31° edizione si è svolta a Parma – si è infatti classificato 75° su circa 1.200 concorrenti nella categoria ‘pizza classica’. Un risultato di assoluto rilievo che lo ripaga di tanti sacrifici: «Stare nella top 100 mondiale della pizza, in questo caso ‘classica’, è una gioia che condivido con tutti quelli che mi sostengono e lavorano con me. E pensare – racconta – che a 20 anni avevo iniziato a lavorare come geometra. Poi ho seguito la passione per la cucina, mi sono formato, ho studiato alla Chef Academy di Terni continuando poi a seguire corsi e a lavorare. Ed eccomi qua». Dopo cinque anni da pizzaiolo, sempre al ‘Salto’, Leonardo Milioni da circa un anno e mezzo gestisce da titolare la pizzeria di Farnetta: «C’è entusiasmo, una bella squadra e lavoriamo molto e con piacere». A Parma ha proposto una pizza tonda, ‘stile romana’, realizzata con pecorino stagionato, mozzarella fiordilatte, speck d’anatra, mollica di pane disidratata, una riduzione di Ciliegiolo biologico, marmellata di fichi e sale Maldon affumicato. «Nel nostro menù si chiamerà ‘Mica pizza e fichi’», e intanto chi la gusterà sa già che quella pizza ha raggiunto il top mondiale del genere.

